Erkrath : Unterbringung der Kita-Kinder ist geklärt

Erkrath Nach dem Großbrand kann es nun an Ersatzstandorten reibungslos weitergehen, informiert die Awo.

(hup) Die drei Standorte wurden jetzt auch offiziell bestätigt. Eltern müssen sich damit keine Sorgen mehr machen, denn die Unterbringung der Kinder der Kita-Lummerland ist bis zum Neubau der Einrichtung lückenlos geklärt. Alle U3-Kinder werden demnach in der Villa Kunterbunt, Trills 49, betreut. Dort werden auch noch Plätze für Ü3-Kinder zur Verfügung gestellt. Der zweite Standort ist die Regenbogenschule an der Feldheider Straße 23, wo zwei Räume bezogen werden. Der dritte Standort ist die katholische Heilig-Geist-Kita an der Brechtstraße 7. In den beiden letztgenannten Kitas werden nur Ü3-Kinder betreut. „In allen Einrichtungen wird somit eine Betreuung ab dem 19. bzw. 26. August gewährleistet“, sagt Ulrich Hoeck von der Arbeiterwohlfahrt (Awo) Kreis Mettmann. Sie ist die Betreiberin der Kempener Kindertagesstätte, die Ende Juli durch einen Großbrand nahezu komplett vernichtet wurde. Gelände und Gebäude gehören der Stadt Erkrath. Ein 17-Jähriger hat bereits gestanden, die Kita angezündet zu haben, er sitzt derzeit in Untersuchungshaft.