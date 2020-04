Alt-Erkrath und Bürgerhaus Hochdahl : Stadtbücherei ab Montag wieder geöffnet

Anne Heimansberg-Schmidt ist seit Juli 2017 Leiterin der Stadtbücherei Erkrath. Sie freut sich, dass es nun wieder losgeht mit dem Betrieb. Foto: Nicole Marschall (nm)

Vorerst sind aber nur Ausleihe und Rückgabe möglich, Lerngruppen und Veranstaltungen müssen noch warten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Nachdem seit Montag unter anderem die Buchläden wieder geöffnet sind, zieht am kommenden Montag, 27. April, auch die Stadtbücherei in Erkrath nach – allerdings mit eingeschränktem Betrieb, wie die Verwaltung betont. Die Standorte in Alt-Erkrath und Hochdahl melden sich mit reduzierten Öffnungszeiten bei ihren Besuchern zurück. So bleibt mittwochs noch der Standort im Kaiserhof und donnerstags der Standort im Bürgerhaus Hochdahl geschlossen.

An insgesamt sechs Tagen in der Woche kann ab Montag jedoch regelmäßig einer von beiden Standorten wieder zur Ausleihe von Medien genutzt werden. Die Öffnungszeiten dienen vorerst ausschließlich dem Ausleihbetrieb, für den ein gültiger Büchereiausweis Bedingung ist. Neukunden müssen einen Lichtbildausweis vorlegen. Um den Kontakt auf das Notwendigste zu beschränken, bietet das Büchereiteam eine telefonische Beratung an. So kann Bestelltes bereits vor dem Besuch zur Abholung bereitgelegt werden. Fällige Mahn- oder Nutzungsentgelte sollen nach Möglichkeit überwiesen werden.

Info Die vorläufigen Öffnungszeiten Montag Standort Kaiserhof in Alt-Erkrath, Bahnstraße 2, von 14 bis 19 Uhr; Dienstag Standort Bürgerhaus Hochdahl, Sedentaler Straße 105, 14 bis 19 Uhr; Mittwoch Bürgerhaus Hochdahl, 14 bis 17 Uhr; Donnerstag Kaiserhof, 14 bis 19; Freitags Bürgerhaus Hochdahl, 14 bis 19 Uhr; Samstag Bürgerhaus Hochdahl, 10 bis 14 Uhr. Kontakt Kaiserhof, Telefon 0211 24074015; Bürgerhaus Hochdahl, Telefon 0211 24074101.

Derzeit noch nicht möglich sind der längere, gesellige Aufenthalt in der Bücher, das Zusammentreffen von Lerngruppen sowie Veranstaltungen. Dafür bittet das Team der Stadtbücherei um Verständnis. Die bekannten Veranstaltungsreihen ruhen vorerst bis zu den Sommerferien, informiert die Verwaltung.

Für den neu aufgenommenen Betrieb in den Büchereien gelten Corona-bedingt einige Regeln. Besucher müssen sich beispielsweise registrieren lassen, deshalb muss der Büchereiausweis auf jeden Fall mitgebracht werden. Es werden je nach Andrang auch nicht alle Besucher direkt und gleichzeitig in die Bücherei gehen können, weil der Infektionsschutz Zugangsbeschränkungen verlangt. „In der Verordnung, die mir vorliegt, werden zwar keine Zahlen genannt,. Wir sind wir da also etwas flexibel und werden erst einmal mit maximal zehn Personen im Raum starten. Wenn die geforderte Einhaltung der Abstände auch bei mehr als zehn Personen möglich ist, können wir aufstocken“, berichtet Bücherei-Leiterin Anne Heimannsberg-Schmidt.

Das werde der Alltag unter den neuen Bedingungen erweisen. Damit im Falle einer eventuellen Quarantäne zumindest ein Standort geöffnet bleiben kann, hat sich ihr Team in zwei Kontaktgruppen aufgeteilt, je eine pro Standort. „Es werden, wie sonst auch, immer zwei Mitarbeiter im Publikumsdienst sein.“