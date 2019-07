Eltern sind besorgt : Nach Brand: Kita berät mit Stadt über Zukunft

Erkrath (hup) Nachdem die Lummerland-Kita Kempen der Arbeiterwohlfahrt am Samstag durch ein Feuer komplett zerstört wurde, sind nun viele Eltern, deren Kinder ab dem 26. August zur Eingewöhnung in die Kita kommen sollten, besorgt, wie es für sie weitergeht.

Heute findet zu diesem Thema ein Gespräch zwischen dem Träger der Kita, der Awo Kreis Mettmann, und der Stadt Erkrath statt. Die Eltern werden laut Awo im Anschluss per Post über die Ergebnisse informiert. „Mit den Eltern der Kinder, die bereits zur Kita Lummerland gehen, stehen wir in permanentem Kontakt. Sobald es eine definitive Entscheidung gibt, wie und wo es weitergeht, werden sie es umgehend erfahren. Bis dahin bitten wir um Geduld zu bitten. Die Situation ist für alle Beteiligten schwer, wir arbeiten aber hart daran, sie so schnell wie möglich zu meistern“, informiert dieAwo. Wer die abgebrannte Kita mit Sachspenden unterstützen möchte, kann diese am 6., 13. und 20. August jeweils von 16 bis 17 Uhr im Raiffeisenmarkt Am Tönisberg 10 abgegeben. Die Awo freut sich über das Engagement, weist aber darauf hin, dass sie beispielsweise Stoffteddys oder auch Spielsachen, die beschädigt sind oder Verletzungsgefahren bergen, nicht annehmen kann. Als Spende geeignet sind dagegen gut erhaltene und altersgemäße Gesellschaftsspiele.