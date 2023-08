Erkrath/Düsseldorf Mutmaßlicher Bonus-Betrüger lebt in Erkrath

Seit Oktober 2022 suchte die Polizei Düsseldorf mit Bildern aus Überwachungskameras verschiedener Supermarktfilialen nach zwei mutmaßlichen Betrügern. Den beiden abgebildeten jungen Männern wird vorgeworfen, sich in mehr als hundert Fällen widerrechtlich mit abgefischten Nutzerdaten in die Konten von Teilnehmern eines Bonusprogramms eingeloggt zu haben. Zwischen Ende März und Anfang Juni 2022 bezahlten die Tatverdächtigen in verschiedenen Supermarktfilialen in Düsseldorf Waren oder Gutscheine an der Kasse mit den gesammelten Bonuspunkten anderer und erlangten einen Vermögensvorteil in vierstelliger Höhe. Nachdem sich die Hinweise auf zwei Tatverdächtige verdichtet hatten, durchsuchte die Düsseldorfer Polizei am Mittwoch, 30. August, die Wohnungen der Männer in Erkrath und Düsseldorf. Es handelt sich um zwei 18 Jahre alte Deutsche aus Erkrath und Düsseldorf. Mobiltelefone, ein Laptop und Datenträger wurden sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an.