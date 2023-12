Musikschule in Erkrath Süßer die Posaunen nie klingen!

Jedes Jahr am ersten Advent lädt die Jugendmusikschule Erkrath zum Adventskonzert ein. Dabei geht es vor allem darum, dass die Schüler ihren Eltern und Angehörigen zeigen, was sie seit dem letzten Auftritt alles gelernt haben. Es sind aber nicht nur Kinder und Jugendliche, die mit ihren Fertigkeiten beeindrucken. Die Jugendmusikschule ist für alle da und so sind auch immer wieder Erwachsene in den Ensembles vertreten.