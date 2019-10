Erkrath : Musical-Sänger trifft Hochdahler Chöre

Erkrath Diesmal widmen sie sich in ihrem Galakonzert der Welt des Musicals. Gastsänger ist Dennis LeGree, der zur Stammbesetzung von „Starlight Express“ gehörte.

Er sang in „Hair“ und in „Kleiner Horrorladen“ und spielte in mehr als 700 Aufführungen der Bochumer Inszenierung von „Starlight Express“ die Dampflok „Papa“. Demnächst wird Dennis LeGree in der Erkrather Stadthalle auftreten, als Gast beim Galakonzert der Hochdahler Chöre, das in diesem Jahr in „Die Welt des Musicals“ führt. Die Vorfreude ist bereits groß.

„Er hat in seiner Heimatstadt Miami Gesang studiert. Seine Schwerpunkte sind – außer natürlich Musical – Jazz, Swing, Blues, Gospel und Klassik“, berichtet Claudia Nöcker von den Hochdahler Chören. Sie selbst hat ihn schon einmal bei einer Unicef-Gala live erlebt und gleich Feuer gefangen für den „sehr professionellen und charismatischen“ Interpreten. 2012 nahm er übrigens an „The Voice of Germany“ teil und im Dezember wird er erneut Mitgestalter des künstlerischen Programms der großen Gala von Unicef Deutschland in Hilden sein.

Info Karten reservieren oder gleich mitnehmen Wo Karten können ab sofort für 20 Euro bei Detmar von Foerster, Telefon 02104 33937, und bei Dieter Feilen, Telefon 02103 4937088, reserviert werden. Wo noch Weitere Vorverkaufsstellen: Schreibwaren & Postfiliale Bergstraße 16, Allianz Stein, Hochdahl-Arkaden, Tabakwaren Richter, Bahnstraße 31, Stadt Erkrath, Abteilung Kultur, Bahnstraße 16.

Es dürfte also wieder voll werden, wenn der Hochdahler Männergesangverein 1909 und der Frauenchor Hochdahl 1942, die als „Hochdahler Chöre“ gemeinsame Sache machen, am 16. und 17. November zum Konzert in die Stadthalle an der Neanderstraße bitten. Beide Chöre sind mehr als eine lokale Institution und veranstalten jährlich Chor- und Solistenkonzerte mit hochkarätigen Gästen, meist aus der Welt des klassischen Gesangs.

Mit ihrem Musical-Programm wollen die Chöre diesmal ein breiteres, auch jüngeres Publikum anziehen und andere Geschmäcker zum Zug kommen lassen. „Unser Vorstand hat sich verjüngt und arbeitet daran, dass wir uns weiter entwickeln und nicht immer das Gleiche anbieten“, sagt Claudia Nöcker.

Zu Gast bei den Konzerten am Samstag, 16. November, 15 Uhr, und am Sonntag, 17. November, 15 Uhr, ist allerdings auch Sabine Schneider, die mit ihrem lyrischen Sopran ein breites Spektrum in großen Oratorien vom Barock bis zur Moderne abdeckt. In Erkrath wird sie mit den Chören, aber auch im Duett mit Dennis LeGree singen, zum Beispiel das berühmte „Tonight“ aus Bernsteins Westside Story. Hoher Gänsehaut-Faktor, so die Ankündigung.

Weiter auf dem Programm stehen beliebte Melodien aus den Musicals „König der Löwen“, „Tanz der Vampire“, „Phantom der Oper“ und anderen. Ein Merkmal des Konzerts ist, dass alle Bühnenakteure einmal miteinander singen und den Reiz der ungewohnten Kombinationen dabei voll auskosten. Das Konzept zeigt Wirkung, der Kartenvorkauf läuft schon gut, melden die Chöre, die sich schon auf die Proben in der kommenden Woche freuen.