Premiere in Erkrath : Mondschein-Kino zeigt „Rocketman“

Premiere in Erkrath

Taron Egerton als Elton John in einer Szene des Films „Rocketman“. Archivfoto: David Appleby/Paramount Germany/dpa. Foto: dpa/David Appleby

Erkrath Erstmals bietet die Stadt Erkrath abendliches Freiluft-Kino im Toni-Turek-Stadion an.

(arue) Die Stadt Erkrath präsentiert in Zusammenarbeit mit dem Filmhaus Bielefeld die erste Filmnacht unter Sternen: Es ist Mondschein-Kino im Toni-Turek-Stadion. Die Veranstaltung ist für Samstag, 27. Juli, geplant. Gezeigt wird im Open Air Kino an der Freiheitsstraße in Alt-Erkrath das Filmhighlight „Rocketman“. Dabei handelt es sich um die erste Verfilmung des wechselhaften Lebens und der Karriere des britischen Popmusikers Elton John.