Kommentar : Stillstand selbst verschuldet

Erkrath Der Kommunalbeauftragte des Unternehmens weist die Kritik an zu hohen Strahlen-Grenzwerten zurück. Der Standort in Erkrath Millrath sei aus Sicht der Telekom ideal.

Drei Knackpunkte begleiten den Ausbau des Mobilfunknetzes: Bedenken über Gesundheitsschäden durch Funkwellen, damit verbunden die Angst vor einem Wertverlust der eigenen Immobilie in der Nähe von Sendeanlagen und die Kritik an ihrer Optik.

Alles bekannt. Deshalb verwundert es, welch schlanken Fuß sich der Konzern in der Kommunikation mit den Bürgern macht. Anstatt sich ihnen zu stellen, gehen die Unternehmensvertreter in die politischen Gremien. Ganz am Ende soll es für Nachbarn einer neuen Sendeanlage eine Info per Postwurfsendung geben. Deshalb darf sich niemand wundern, dass Erkrather auf einem Gutachten bestehen. Wenn die Telekom diese Verzögerung und einseitige Informationen beklagt, erntet sie von mir ein Schulterzucken. Durch ihre schlechte Kommunikation hat sie sich das selbst eingebrockt.