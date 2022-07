Mobilfunk in Erkrath: Telekom hofft auf Millrather Sendemast.

Erkrath Der Kommunalbeauftragte des Unternehmens weist die Kritik an zu hohen Strahlen-Grenzwerten zurück. Der Standort in Erkrath Millrath sei aus Sicht der Telekom ideal.

In der Diskussion geht es um einen von der Telekom geplanten Mobilfunkmast auf einem städtischen Grundstück in Millrath. Zwei von drei Antennen sollen laut Harksel so ausgerichtet werden, dass ein Funkloch auf der nahen Bahnstrecke geschlossen wird. Die dritte Antenne solle auf Wunsch des Kreises Mettmann auf das Neandertal ausgerichtet werden, um den vielen tausend Besuchern dort einen besseren Mobilfunkempfang zu ermöglichen. Zudem werde sich die Mobilfunkqualität für Millrather verbessern. Nach intensiver Diskussion und Protesten von Anwohnern hatte der Stadtrat beschlossen, vor Errichtung des Funkmastes ein Gutachten über die Auswirkungen auf die Gesundheit einzuholen.

In Erkrath gibt es laut Frank Harksel von der Telekom zurzeit zwölf Sendestandorte für die rund 43.000 Einwohner. 17 sollen es in den nächsten Jahren werden. Man werde sechs Sendeeinrichtungen neu aufstellen – entweder auf eigenen Masten oder auf Hausdächern; eine dieser Anlagen werde eine alte ersetzen. In den Ratsausschüssen hatte Harksel deutlich gemacht, dass mit dem städtischen Grundstück in Millrath aus Sicht der Telekom der ideale Standort gefunden worden sei. Nach Meinung des Unternehmens gibt es kaum Alternativen zu diesem Sendepunkt, der den Anwohnern zu dicht an ihren Häusern ist. Zu beiden Seiten dieses Standorts befänden sich Gebiete unter Naturschutz. Der als Alternative genannte Standort in der Willbeck sei zu weit entfernt und damit ein nächster auszubauender Punkt – und kein Ersatz. Man könne Sendestandorte von Mobilfunknetzen nicht nach Belieben verschieben. Die Abstände zu benachbarten Sendern müssten in einem gewissen Rahmen einheitlich sein.