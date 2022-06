Noch Plätze frei : Mit „Freizeitspaß“ die Ferien genießen

Erkrath Die Abteilung Jugend der Stadt hat wieder Kurse und Ganztagsangebote organisiert. Auf Kinder und Jugendliche warten zum Beispiel Entdeckungsreisen in Natur und Forst, kreative Aufgaben beim Comiczeichnen sowie hilfreiche Tipps fürs Nähen

(RP) In ihrem „Freizeitspaß“-Programm bündelt die Stadtverwaltung ihre Ferien- und Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche in Erkrath. Dabei organisiert der Fachbereich Jugend gemeinsam mit lokalen Vereinen und Institutionen sportliche Aktionen, Kreativkurse und Ausflüge. Für einige Angebote rund um die Sommerferien sind noch Plätze frei, meldet die Stadt.

Auf interessierte Kinder und Jugendliche warten beispielsweise Entdeckungsreisen in Natur und Forst, kreative Aufgaben beim Comiczeichnen sowie hilfreiche Tipps fürs Nähen. Aber auch der Erkrather Wald wird erforscht und es wird auf ausgewählten Bolzplätzen im Stadtgebiet gekickt. Wer seine künstlerischen Fähigkeiten auf einer Bühne präsentieren möchte, kann beim „Circus ZappZarap“ mitmachen oder das Mal- und Zeichenatelier besuchen. Das komplette Freizeitspaß-Programm ist im Internet unter der Adresse www.erkrath.de/freizeitspass einsehbar. Die Anmeldung ist direkt online auf der städtischen Homepage über das Anmeldeformular möglich. Alternativ können sich Eltern für die Kursbuchung aber auch telefonisch unter 0211 2407-5126 oder per E-Mail an die Adresse freizeitspass@erkrath.de mit der Stadtverwaltung in Verbindung setzen. Rein inhaltliche Fragen zum Angebot werden unter Telefon 0211 2407-5116 beantwortet.