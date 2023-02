Viele Vergünstigungen Mit Familienkarte in und um Erkrath Geld sparen

Die Stadt weist auf ein kostenloses Angebot für Alleinerziehende und andere Familien hin: Mit der Familienkarte können Erkrather mit Kindern Geld sparen. Bei rund 30 Betrieben in Erkrath, dem Kreis und in ganz NRW gibt es Preisnachlässe von bis zu zehn Prozent auf Waren des täglichen Bedarfs sowie Aktivitäten und Dienstleistungen. Neben Bäckereien, Apotheken und Bekleidungsgeschäften beteiligen sich auch Kfz-Werkstätten, Malerei- und Lackierbetriebe sowie Blumenläden an der Rabattaktion.