Bildung in Erkrath : Mit der VHS den Wald verstehen lernen

Bildung in Erkrath

Unter dem Titel „Der Wald in Erkrath aus ökologisch-biologischer Sicht“ gibt es im Früh- und Spätherbst eine Wanderung mit Förster Sven Glück. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Erkrath Am 13. September soll das Herbstsemester beginnen, mit Präsenz- und Onlinekursen. Ein Fokus ist die Vermittlung von Fähigkeiten zur Teilhabe am digitalen Leben. Aber auch Umwelt, Ernährung und Bewegung sind im Programm.

Drinnen stattfinden muss die Fortsezung der Reihe „Smart Democracy“ des Deutschen Volkshochschulverbandes rund um das Thema „Flüchtlinge in Europa“. Diesmal geht es um 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Zur Veranschaulichung soll die NS-Mahn- und Gedenkstätte in Düsseldorf besucht werden, die der Ratinger Historiker Bastian Fleermann leitet. Im Bereich Umwelt sind ein Vortrag zu Bioökonomie und eine Veranstaltung zu Fast Fashion (Billigmode) und/oder Foodsharing (Verteilen überzähliger Lebensmittel) geplant.