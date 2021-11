Leckerbissen für Musikfreunde : Neujahrskonzert zieht um nach Erkrath

Von links: Monika Krüger, Sami Luttinen und Karl-Heinz Nacke sind gespannt auf das erste große Neujahrskonzert in Erkrath. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Erkrath Die Unsicherheit um den Erhalt der Stadthalle in Mettmann war Konzertorganisator Karl-Heinz Nacke einfach zu groß. Daher findet die Veranstaltung nun am 7. Januar erstmals in der Erkrather Stadthalle an der Neanderstraße statt.

Der Frauenchor Erkrath feiert im Mai 2022 sein 25-jähriges Jubiläum und krönt dieses mit einer Reise in die Partnerstadt Cergy Pontoise. Doch der Start ins Jubibiläumsjahr bringt eine neue Herausforderung: Erstmals in der Geschichte des Chores, aber auch der Stadt Erkrath, wird das Neujahrskonzert, das traditionell in Wülfrath und Mettmann stattfand, in Erkrath die Menschen begeistern.

Des einen Freud ist des andern Leid, so könnte der Wegzug dieses musikalischen Highlights von Mettmann nach Erkrath benannt werden. Die Unsicherheit um den Erhalt der Stadthalle in Mettmann war dem Organisator Karl-Heinz Nacke einfach zu groß. Bürgermeister Christpoh Schulz, Karl-Heinz Nacke, Monika Krüger, Vorsitzende des Frauenchores, und ihre Kassenwartin Chris Albrecht und Sami Luttinen, Mitglied der Deutschen Oper am Rhein und einer der Solisten beim Neujahrskonzert, informierten bei einem Gespräch die Öffentlichkeitüber den Wechsel.

Info Tickets gibt es ab sofort im Vorverkauf Advents- und Weihnachtskonzert Sonntag, 12. Dezember 2021, 17 bis 19 Uhr, Stadthalle Erkrath an der Neanderstraße. Neujahrskonzert Freitag, 7. Januar, 19.30 bis 21.15 Uhr, Stadthalle Erkrath. Vorverkauf Karten gibt es für 23 Euro in der Buchhandlung Weber, Hochdahler Markt 22, Hochdahl; bei Tabakwaren Richter, Bahnstraße 31, Alt-Erkrath; Schreibwaren Kappitz & Warmbier, Neuenhausplatz 21, Unterfeldhaus; im Kulturamt Erkrath, Rathaus Bahnstraße. Karten gibt es auch bei den Sängern und Sängerinnen.

Hintergrund: Der Kulturbetrieb in der Mettmanner Stadthalle wird nicht wieder aufgenommen. Das erspart der Stadt noch in diesem Jahr 100.000 Euro, danach 200.000 Euro pro Jahr. Die Stadt beabsichtigt, das Areal in der Mettmanner Stadtmitte komplett zu überplanen. Ob dabei wieder ein zentraler Veranstaltungsort für Mettmann entsteht, muss noch diskutiert werden.

Schirmherr des Neujahrskonzertes in Erkrath wird Bürgermeister Christoph Schulz sein, auch wenn er am 7. Januar 2022 den Besuch des Konzertes seiner Stellvertreterin Regina Wedding überlassen muss, da er dann noch im Skiurlaub weilen wird. Aber auch Regina Wedding wird von Karl-Heinz Nacke den ebenso traditionellen Scheck freudig entgegennehmen. Der Eintritt kostet 23 Euro, Mitwirkende sind Mikhail Agafonov (Tenor), Morenike Fadayomi (Sopran), Sami Luttinen (Bass), Laura Nykänen (Mezzo), Stephan Harrison (Flügel) und Karl-Heinz Nacke (Moderation).

Doch zuvor will der Frauenchor Erkrath gemeinsam mit dem Männerchor das ebenso traditionelle Weihnachtskonzert wieder aufleben lassen. Treue Sänger wie der Bariton James Tolksdorf oder das Ehepaar Linda und Joe, die reisenden Musiker mit engen Beziehungen zum Frauenchor Erkrath, habe ihre Teilnahme zugesagt. Corona hat die Probenarbeit ganz schön durcheinander gewirbelt, aber Monika Krüger ist frohen Mutes, dass beide Konzerte gelingen werden.

Die Stadthalle ist nach dem Hochwasser im Juni wieder nutzbar, die Proben können wieder annähernd normal durchgeführt werden und die Sänger und Sängerinnen freuen sich, endlich wieder singen zu dürfen. Zuletzt hatten Musikfreunde den Chor als Teil des Klangkunstwerks „Siren Song“ erleben können. Die eigens geschaffene 18-teilige Komposition hatte im Sommer dieses Jahres an allen 18 Tagen das Schauspielfestival „Theater der Welt“ rund um das Schauspielhaus Düsseldorf am Gustaf-Gründgens-Platz begleitet. Täglich, zu einer nicht angekündigten Zeit, hüllte „Siren Song“ das Kulturareal und mit ihm alle zufälligen Passanen in Klänge ein – konzipiert als flüchtige, zum Innehalten anregende Freirauminstallation, eingebettet in die urbane Architektur der Stadtmitte. Bei der Deutschlandpremiere dieses Projekts übernahmen, unterstützt vom Frauenchor Erkrath, eine Sopranistin, eine Yorta-Yorta-Sopranistin, eine Inuk-Sängerin und eine weiteren Sängerin, Komponistin und Tonkünstlerin die Hauptgesangsrollen der Komposition.