Kriminalität in Erkrath und Mettmann Einbrecher schlagen mehrfach tagsüber zu

Unbekannte Täter drangen in der Zeit von Freitagnachmittag, 16.45 Uhr bis 0.30 Uhr, in ein Einfamilienhaus an der Max-Planck-Straße in Erkrath-Hochdahl ein. Nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen hebelten der oder die Einbrecher die Terrassentür gewaltsam auf und suchten nach Wertgegenständen. Ohne Erfolg und somit ohne Tatbeute verließen sie die Tatörtlichkeit anschließend unerkannt auf dem Einstiegsweg und flohen in unbekannte Richtung. Der Sachschaden an der Terrassentür wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Nur einen Tag später gab es den nächsten Vorfall: Am Samstagabend kam es zu einem Einbruchdiebstahl auf der Maximilian-Weyhe-Straße in Erkrath. In der Zeit von 17 Uhr bis 1 Uhr drangen Täter ebenfalls gewaltsam durch die Terrassentür in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses ein und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt, der Beuteschaden konnte nicht näher verifiziert werden. Hinweise nimmt die Polizei in Erkrath, Telefon 02104 94806450, jederzeit entgegen.