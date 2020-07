Erkrath : Mehr Lebensqualität durch Tagespflege

Erkrath Die Erkrather Einrichtung „SenTa“ pflegt, versorgt und betreut Senioren tagsüber. Abends kehren sie dann zurück ins vertraute Zuhause. Hinter dem Projekt stehen drei engagierte Fachfrauen.

Geeignete Immobilien mussten gefunden werden und das schließlich sowohl an der Morper Allee als auch an der Hauptstraße gelungen. Nun hat sich der Alltag eingespielt, seit Oktober 2014 in Alt Erkrath an der Morper Allee und seit Mai 2019 auch an der Hauptstraße in Hochdahl. „Total glücklich“ sind die Geschäftsführerinnen in Hochdahl. Ein historisches Gebäude, um die 300 Quadratmeter Wohnfläche, in verschiedene Räume aufgeteilt. Es gibt einen Wohnraum, einen Essraum mit offener Küche, einen Aktivraum, in dem gespielt wird und einen Ruheraum, alles behindertengerecht, inklusive der Badezimmer.