Erkrath : Die beste Floristin der Stadt

Rund 2800 junge Menschen haben am 2. August ihre Berufsausbildung in Düsseldorf und im Kreis Mettmann begonnen. Bis in den Herbst hinein können Auszubildende in spe noch vermittelt werden.

Eine Ausbildungsaktion der IHK findet am 19. August (10 bis 14 Uhr) am Uhrenturm in Düsseldorf statt (Grafenberger Allee 300). Kontakt zum IHK-Vermittlungsteam: Mail an lehrstelle@duesseldorf.ihk.de, Telefon 0211 3557448, Whatsapp 0151 11355719.