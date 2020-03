Erkrather Jubelpaar : Beim Eis hat es vor 60 Jahren gefunkt

Erkrath Marlies und Wolfgang Os haben mit vielen Gratulanten Diamanthochzeit gefeiert.

(RP) 60 Jahre sind Marlies und Wolfgang Os nun miteinander verheiratet, doch ihre Liebe selbst fing schon viel früher an: Bereits im Kindesalter teilten die Jubilare gemeinsame Interessen und lernten sich so beim Sport kennen. Gefunkt hat es letztlich bei einer Kugel Eis.

Geheiratet hat das Paar im benachbarten Düsseldorf. Zusammen mit ihren beiden Kindern zogen sie 1968 nach Hochdahl. „Hier haben wir bezahlbaren Wohnraum für unsere Familie gefunden“, erinnert sich Wolfgang Os, der als Elektriker unter anderem für die Stadtwerke tätig war. Gemeinsame Hobbys haben Marlies und Wolfgang Os bis heute: So spielen sie leidenschaftlich gern Skat – früher sogar in einem Haaner Verein sowie auf großen Turnieren in Wuppertal.