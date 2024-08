Hochdahl Marco Schreyl macht die Huntington-Krankheit zum Thema

Die Frage „Alles gut?" ist eine der beliebtesten Begrüßungsformeln. Marco Schreyl kann sich an eine Zeit erinnern, in der nicht alles gut war: Seine Mutter erkrankt an Chorea Huntington, eine erbliche Erkrankung des Gehirns, die in Demenz mündet und zum Tod führt. Auch vor der Diagnose war klar, dass seine Mutter schon eine Weile nicht mehr die Person war, die er geliebt und die immer eine große Rolle in seinem Leben gespielt hatte.