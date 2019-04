Hochdahler Markt : Mann randaliert und tritt eine Glastüre ein

Die Polizei konnte, wie dieses Symbolbild zeigt, den offensichtlich verwirrten Mann vorläufig festnehmen und mit zur Wache nehmen. Foto: Kreispolizei

Erkrath Am Dienstagabend hat ein 38 Jahre alter Mann am Hochdahler Markt in Erkrath randaliert und dabei die Glastür eines Geldinstituts eingetreten. Polizeibeamte legten ihm Handfesseln an und durchsuchten ihn.

