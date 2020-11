Alt-Erkrath : Mann bei versuchtem Raubdelikt verletzt - Polizei sucht Zeugen

Erkrath Der Filialleiter eines Supermarkts wollte seine Tageseinnahmen einzahlen und war mit zwei Geldtaschen in Richtung Bankeingang unterwegs. Ein noch unbekannter Mann sprühte ihm Pfefferspray ins Gesicht.

(RP) Zwei bisher unbekannte Täter haben am Montagmorgen versucht, einen Mann auf dem Parkplatz einer Bankfiliale an der Bahnstraße unter Einsatz von Pfefferspray zu berauben. Der 61-jährige Leiter einer Supermarktfiliale kam verletzt in ein Krankenhaus, die Täter flüchteten über eine Mauer in den Bavierpark und entkamen unerkannt. Gegen 9.25 Uhr hatte der Filialleiter seine Tageseinnahmen bei der Bank einzahlen wollen und war mit zwei Geldtaschen in Richtung des Eingangs oberhalb des Parkplatzes unterwegs. In diesem Moment sprühte ihm ein noch unbekannter Mann Pfefferspray ins Gesicht, während ein Mittäter versuchte, dem 61-Jährigen die Geldtaschen zu entreißen.