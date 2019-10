Erkrath : Malerinnen stellen aus und sammeln für Tafel-Kinder

Mo Kleinen, hier in ihrem Atelier in Ratingen-Homberg, leitet die VHS-Gruppe. Foto: Blazy, Achim (abz)

Erkrath (hup) „Drunter und drüber“ soll es gehen, wenn die Montagsmalerinnen der Volkshochschule am Sonntag, 27. Oktober, ab 13 Uhr zur Ausstellungseröffnung in den Tennispark Hochdahl an der Johannesberger Straße 100 einladen.

Marianne Bochert, Karin Halinde, Maria Hennies, Petra Klever, Doris Klocke, Gisela König, Marijke Rippe-van Dam, Dagmar Wilms und Kirsten Wilhelm-Schorndorfer stellen dann vor, was sie unter der Leitung von Mo Kleinen geschaffen haben, gegenständlichen und abstrakte Kompositionen. Durch das Zusammenspiel von Beobachtung, Inspiration, Experimentierfreude, Wahrnehmung von Farben, Flächen, und Formen sind neue Bildwelten in Öl, Pastell, Aquarell und Acryl entstanden, so die Ankündigung. Mo Kleinen, die der Gruppe seit nunmehr 20 Jahren mit Ihrer fachlichen Kompetenz zur Seite steht, motivierte die Montagsmalerinnen bei der Umsetzung neuer Ideen. Bei der Ausstellungseröffnung werden einige Arbeiten versteigert. In diesem Jahr soll der Erlös aus der Versteigerung und die während der Laufzeit der Ausstellung gesammelten Spenden den Kindern der Erkrather Tafel zugute kommen.