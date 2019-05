Millrath : Madrigalchor feiert erstes Brunnenfest mit neuem Leiter

Musikalisch und gesellig geht es an der alten Schule in Millrath zu. Besuch bekommt der Chor aus allen Stadtteilen und von befreundeten Chören.

An der alten Schule an Millraths Dorfstraße gehört das Brunnenfest des dort probenden Madrigalchors Millrath zum Frühling wie die Sonne zum Mai. Obwohl ja bekanntlich nichts bleibt wie es ist – auch nicht das Wetter – durften sich die Frühlingsfest-Organisatoren tatsächlich über ein paar Sonnenstunden freuen.

Zu Gast waren der Frauenchor Erkrath und der MGV Männergesangverein, beide unter der bewährten Leitung von Elisabeth Fleger. Viele Besucher aus allen Stadtteilen Erkraths waren gekommen. Sie durften sich erfreuen am gemeinsamen Singen, an flüssigen und festen Erfrischungen und zuweilen auch die Ateliers im benachbarten Schulgebäude besuchen, die gleichzeitig ihre Türen geöffnet hatten. Wolfgang Sendermann und seine Künstler-Kollegen freuen sich ebenfalls über das bunte Fest.

Seit dem 1. April leitet Ingo Hoesch den Madrigalchor. Seiner hauptamtlichen Tätigkeit als Kirchenmusiker geht er in der katholischen St.-Stephan-Kirche in Krefeld-Mitte nach. Mit seiner Familie ist Hoesch von Nordholz nahe Cuxhaven ins Rheinland gezogen. Das erste Konzert des Madrigalchors will er im Advent in der Hochdahler Neanderkirche dirigieren.