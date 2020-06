Corona-Krise in Erkrath : Madrigalchor meldet sich zurück

Corona-Krise in Erkrath

Erkrath Zur ersten gemeinsamen Probe nach dem Lockdown trafen sich die Mitglieder des Madrigalchors. Allerdings waren die teilnehmenden Sänger durch die großen Abstände stark gefordert und mussten sehr konzentriert, fast schon solistisch singen.

Im Freien deshalb, weil gegenwärtig Chorgesang in geschlossenen Räumen, wegen der Ansteckungsgefahr durch Covid-19-Viren in Aerosolen, äußerst bedenklich ist.

Auf Basis eines von ihm erstellten Hygienekonzepts inklusive Aufstellplan für den Schulhof hatte der Vorsitzende Friedel Michel die Zustimmung des Ordnungsamts der Stadt Erkrath erreicht. So zeigten markierte Punkte auf dem Boden an, wo jedes Mitglied zu stehen hatte. Auch mussten die Sänger ihre eigenen Noten mitbringen, eine Einverständniserklärung unterschreiben sowie beim Kommen und Gehen Abstand halten und einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Aber so konnte es endlich wieder losgehen.