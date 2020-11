Erkrath : Luftreiniger: Politik will Prüfung abwarten

Luftreiniger: Politik will Prüfung abwarten

Erkrath Bündnis 90/Die Grünen hatten im Schulausschuss beantragt, für den Einsatz der Geräte das Notwendige zu veranlassen. Es waren zwei Modelle im Gespräch, die jeweils mit Kosten für die Stadt verbunden sind.

Zu Beginn der langen Ausschuss-Sitzung berichtete die Verwaltung erst einmal über den Stand der Dinge in Sachen Neubau Gymnasium am Neandertal: Es sei eine Kanzlei beauftragt worden, die die europaweite Ausschreibung begleiten soll. Bei der Sanierung des Schulzentrums Rankestraße will der Ausschuss regelmäßig über den Fortgang der Arbeiten unterrichtet werden. Es müsse ein ganzheitliches Konzept erstellt werden.