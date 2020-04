Erkrath : Löschzug zieht ins neue Gerätehaus

Mehr als 18 Monate nach dem Spatenstich können Alt-Erkraths Freiwillige Feuerwehrleute sich jetzt einrichten. Das neue Gebäude an der Kreuzstraße hat sechs Millionen Euro gekostet.

Eigentlich war ja eine große Einweihungsfeier geplant und das Wetter wäre auch danach – aber seiner Freude über die Fertigstellung des Gerätehauses an der Kreuzstraße kann der Löschzug Alt-Erkrath wegen des Corona-Virus derzeit nur in den sozialen Medien Ausdruck geben, zum Beispiel mit einem Video-Rundgang durch das Gebäude.

Etwas mehr als 18 Monate nach dem Spatenstich sind die Retter derzeit dabei, in das Gebäude an der Kreuzstraße 63 einziehen –nachdem Bürgermeister Christoph Schultz jetzt die Schlüssel an Zugführer Markus Steinacker übergeben hat, Corona-bedingt natürlich in gebührendem Abstand. Nachdem die Löschzug-Mitglieder nach und nach ihre neuen Spinde bezogen hatten, konnten endlich auch die Einsatzfahrzeuge in die Halle gefahren werden. Dem Team steht mit dem neuen Gebäude eine moderne, den Arbeitsschutzmaßnahmen entsprechende Unterkunft zur Verfügung.