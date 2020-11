Absagen bzw. Verschiebungen : Stillstand für Erkraths Kulturleben

Erkrath Die Volkshochschule kann mit Aus- und Weiterbildung sowie Integrationsangeboten weitermachen. Alles andere muss pausieren oder auf digitale Alternativen ausweichen.

Was derzeit nicht stattfinden kann, sind alle Angebote der Volkshochschule im Bereich Kunst, Kultur, Kreatives, Sport sowie Fremdsprachen. Was nach wie vor möglich ist, also weiterhin stattfinden wird, sind sogenannte Grundbildungsangebote, die berufsbezogenen Aus- und Weiterbildungsangebote sowie Angebote, die der Integration dienen. Auch Prüfungen sind weiterhin zulässig, informiert die Stadt.

Sind Adam und Eva an allem schuld? Darüber hatte Pfarrer Ludwin Seiwert Anfang Oktober beim ersten Hochdahler Bibelkursus nach langer Corona-Pause gesprochen. Bei der Fortsetzung des beliebten Forums soll es um die mehr als 2000 Jahre alten, aber bis heute für Juden und Christen wegweisenden Zehn Gebote gehen. Warum stehen die Zehn Gebote in zwei unterschiedlichen Fassungen in der Bibel? Das wollte Pfarrer Seibert wie gewohnt mit Interessierten in der Kirche Heilig Geist in der Sandheide besprechen, doch der Kursus kann wegen steigender Infektionszahlen nun nicht wie geplant stattfinden. Informationen zu den Zehn Geboten und zu der Überlieferung der Bibel gibt es dennoch – auf Anfrage bei Pfarrer Ludwin Seiwert unter Telefon 02104 8172460 oder per Mail an ludwin.seiwert@erzbistum-koeln.de.