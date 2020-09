Bildung in Erkrath : Leseclub kommt trotz Computer nicht aus der Mode

Esther Koch ist seit Dezember 2019 in der Bücherei beschäftigt und hat den Leseclub in diesem Jahr organisiert. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Erkrath Nicht nur Kinder, auch Erwachsene können teilnehmen und aus der Lektüre, die extra für den Club angeschafft wird, ihre Favoriten auswählen.

(krue) Wie so viele andere Veranstaltungen in diesem Jahr konnte auch die Abschlussparty des „Sommerleseclubs (SLC)“ in diesem Jahr Corona-bedingt nicht stattfinden. Doch ganz ohne Belohnung bleiben die fleißigen Leserinnen und Leser auch dennoch nicht.

Es hatten sich 116 Kinder und auch Erwachsen zu dem Leseförderprojekt angemeldet, das vom „Kultursekretariat Gütersloh“ verantwortet und vom „Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes NRW“ gefördert wird. Die 76 Teilnehmer, die den SLC erfolgreich abgeschlossen haben und dies anhand der Stempel in ihrem Log-Buch nachweisen konnten, erhielten gut gefüllte Stofftaschen als Anerkennung für die vor und in den Sommerferien gelesen Bücher, die speziell für den Club angeschafft wurden. „Wir haben in ‚Heimarbeit‘ das SLC-Logo auf die Stofftaschen gedruckt, die uns unser Förderverein gesponsert hat. Einige Kinder haben ihre Taschen noch mit eigenen Motiven verziert“, erzählt Esther Koch.

Sie ist seit Dezember 2019 in der Bücherei beschäftigt ist und für die Organisation des SLC zuständig war. Die 28-Jährige hat während ihres Studiums im Jugendcafé am Skaterpark als studentische Hilfskraft gearbeitet und ihren Master im Bereich Kultur- und Medienpädagogik gemacht.

„Da wir mit der Bücherei schon mehrfach gemeinsame Aktionen zur Nachtfrequenz, einer Veranstaltung speziell für Kinder und Jugendliche, veranstaltet haben, kannte ich die Bücherei und die großartige Arbeit, die hier gemacht wird“, so die Hochdahlerin, die ihr Abitur in Hilden gemacht hat. Als Büchereileiterin Anne Heimannsberg-Schmidt sie fragte, ob sie in der Bücherei anfangen wolle, hat sie sofort zugesagt.

„In der Bücherei gibt es außer Büchern ja auch andere Medien, wie Konsolenspiele, für deren Lektorat ich ebenso zuständig bin wie für Pädagogik- oder Musik-Medien. Im Bachelor-Studiengang habe ich Musik passenderweise auch studiert“, so die engagierte junge Medienkraft, die einen Großteil ihrer Arbeitszeit auch mit Veranstaltungen im Bereich der Medien, die nicht auf Papier gedruckt sind, verbringt.

Den Sommerlese-Club gleich im ersten Jahr in Eigenregie zu betreuen, hat Esther Koch sehr viel Spaß bereitet. „Gefreut hat mich die Neuerung, das Kinder und auch Erwachsene ebenso ein Bild malen konnten, also nicht nur auf die klassische Zusammenfassung in Form einer Nacherzählung der Handlung der gelesenen Bücher festgelegt waren, um einen Stempel im Logbuch zu erhalten. Ein Bild zeigt doch ebenso, dass man sich mit dem Gelesenen auseinander gesetzt hat“, so die junge Frau.