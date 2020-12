Bildung in Erkrath : Lernen auf Distanz klappt schon besser

Lernen fürs Krisen-Leben: Schüler müssen in der Corona-Pandemie verstärkt mit Hilfe von Laptops und Tablets unterrichtet werden. Foto: dpa/Marijan Murat

Erkrath Schulen melden eine Normalisierung des Online-Betriebs, aus dem ersten Lockdown haben alle gelernt. Kein Kind werde zurückgelassen, bei Problemen können sie nach wie vor in die Schule kommen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Dass die Digitalisierung sich etwa am Gymnasium Hochdahl inzwischen im Alltag bewährt habe, hatte Schulleiter Christof Krügermann bereits nach einem digitalen Testtag Mitte November gemeldet. Alle Schüler sind an diesem Tag von den Lehrern am heimischen PC unterrichtet worden.

Fazit: „Die auftretenden kleineren Probleme ließen sich schnell beheben, so dass jetzt alle auch für das Lernen auf Distanz gerüstet sind“, berichtete Krügermann zufrieden. Er und sein Kollegium hoffen zwar, dass Präsenzunterricht weiterhin möglich sein wird. Aber es sei gut zu wissen, dass die Schule für einen Lockdown gerüstet sei.

Info Alle Schulen werden ausgestattet 256 iPads für den Grundschulbereich und 650 Laptops für weiterführende Schulen hat die Stadt bestellt. 90 Prozent der Kosten werden vom Land gefördert, der maximale Fördersatz für Erkrath liegt bei 235.445,38 Euro.

Auch der Elternsprechtag hatte erstmals über eine Online-Plattform stattgefunden, was bei den Eltern sehr gut angekommen sei. „Danke, dass Sie diesen Informationsabend für uns Grundschuleltern trotz Corona möglich gemacht haben“ – mit diesem Satz habe sich ein Schülervater aus dem ersten von drei digitalen Treffen, zu dem das Gymnasium eingeladen hatte, verabschiedet.

In der benachbarten Realschule Hochdahl haben sich die Wogen nach anfänglichen Schwierigkeiten ebenfalls schon deutlich geglättet, wie Leiter Uwe Heidelberg berichtet: „Es läuft gut, wir können die Schüler erreichen und mit Aufgaben eindecken, auch die fünften Klassen. Alle sind am Start und online.“ Zuletzt hätten lediglich 43 von 380 Schülern noch vor Ort, also in der Schule unterrichtet werden müssen.

Die Stadt habe nach einer Bedarfsabfrage durch die Schule 92 Laptops zur Verfügung gestellt und es gebe nun auch flächendeckend schnelles WLAN in der Schule. Auch ein wichtiger Aspekt: „Alle Schüler sind fit genug, um zuhause ins WLAN zu kommen. Bei technischen Schwierigkeiten können sie aber auch in die Schule kommen. Wir lassen keinen hängen“, betont der Schulleiter.

Für Schüler, bei denen es aus räumlichen oder technischen Gründen mit dem Distanzunterricht nicht klappt, gebe es drei sogenannte Study Halls (Studiensäle). Schließlich läuft das Lernen zuhause nicht so gut, wenn sich beispielsweise mehrere Geschwister ein Zimmer teilen müssen. Technisch sind die Probleme weitestgehend im Griff, es bleibt aber ein methodisches Problem, wie Heidelberg berichtet: „Distanzunterricht ist immer Frontalunterricht und die Schüler arbeiten für sich allein. Die meisten vermissen den Unterricht vor Ort und kämen viel lieber in die Schule“, sagt Heidelberg. Das gelte nicht nur für die Schüler, sondern auch für die Lehrer, die mittlerweile alle online arbeiten können. Bis vor einem Jahr habe es an der Realschule noch nie eine Videokonferenz gegeben – jetzt ist das Alltag. Die Corona-Krise habe der Schule „einen Riesen-Innovationsschub für das digitale Arbeiten“ verschafft, sagt Leiter Heidelberg. Auch Kollegin Susanne Adomeit von der Grundschule Sandheide meldet, dass die meisten Kinder der Schule inzwischen auf Distanz unterrichtet werden können. Dafür hätten sich die Eltern entschieden. „Mit einigen Kindern stehen die Kolleginnen in regem Online-Austausch, andere haben Aufgaben und Materialien mit nach Hause genommen und bearbeiten sie dort. Die Lehrerinnen stehen per E-Mail und telefonisch für Fragen zur Verfügung“, berichtet Adomeit.