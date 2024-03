Ernährung und Gesundheit in Erkrath Besser essen mit Laura Herrdum

Seit Mitte des Monats hat sich Laura Herrdum mit ihrer Praxis für Ernährungsberatung und -therapie im Ärztehaus in der Alten Post an der Bismarckstraße in Alt-Erkrath selbstständig gemacht. Bei dem Familiennamen klingelt es sprichwörtlich? Das liegt daran, dass ihre Mutter lange als Hausärztin Patienten in der Gemeinschaftspraxis versorgte. „Ich wollte eigentlich Veterinär-Medizin studieren“, berichtet Laura Herrdum über ihre ursprünglichen Pläne nach der Schule. Deshalb hatte sie, um die Wartezeit auf einen der raren Studienplätze sinnstiftend zu nutzen, eine Ausbildung zur Tierarzthelferin begonnen.