Erkrath : Die Flutlichtsaison läuft wieder

Auch im Winter können laufbegeisterte Erkrather ihr Hobby ausüben. Drei Sportplätze stehen dafür zur Verfügung.

Was macht der Deutsche im Winter, wenn er seiner zweitliebsten Sportart – das Radfahren hält sich seit Jahren hartnäckig auf Platz eins – nicht mehr nachgehen kann? Nach der Zeitumstellung ist es draußen nach Feierabend schon dunkel, es mangelt an geeigneten und sicheren Laufstrecken. Vor allem für Läuferinnen stellt die dunkle Jahreszeit eine Herausforderung dar. Zwar sinkt im Winter das Risiko, Opfer eines Sexualverbrechens zu werden, aber die Angst läuft häufig trotzdem mit. Die Stadt Erkrath bietet dafür eine Lösung: Flutlichtlaufen.

18 Uhr, Toni-Turek-Stadion. Erste Frage: Wo kann frau sich denn hier umziehen? Zwar stehen den Flutlichtläufern keine Duschen zur Verfügung, eine kleine Umkleidekabine mit Toilette ist jedoch geöffnet. Mit Sack und Pack geht es dann Richtung Umlaufbahn. Rucksäcke, Sporttaschen und weitere Habseligkeiten können getrost auf der Zuschauertribüne abgelegt werden – machen alle anderen auch so.

Sportplatz Unterfeldhaus Ebenfalls dienstags und donnerstags von 17 bis 21 Uhr ist die Finnenbahn am Niermannsweg 10 geöffnet.

Toni-Turek-Stadion Dienstags und donnerstags von 17 bis 21 Uhr kann der Sportplatz an der Freiheitstraße 46 genutzt werden.

Die Dämmerung setzt langsam ein, die Flutlichter werden aber erst eingeschaltet, „wenn es hier richtig dunkel wird“, so die Platzwartin. Eine halbe Stunde später kann es, von Flutlicht bestrahlt, endlich losgehen. Der Boden der Kunststoffumlaufbahn ist weich und nachgebend; durch das raschelnde Laub und die umherschwirrenden Fledermäuse kommt fast Waldgefühl auf.

Auf der Bahn trainieren zwei weitere Läufer beziehungsweise Geher: Die 22-jährige Katrin Schusters ist in ihrer Altersklasse Deutsche Vizemeisterin der leichtathletischen Disziplin Gehen, ihr 19-jähriger Bruder hat in diesem Jahr Bronze gewonnen. Wenn sie nicht in Ostdeutschland oder Holland trainieren – dort ist das Gehen weitaus bekannter – kommen sie ins Toni-Turek-Stadion.