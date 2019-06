Erkrath : Lars (13) macht mit bei Fridays for Future

Wie hier in Wülfrath, so gibt es auch in Erkrath eine Fridays-for-Future-Bewegung. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Der junge Unterfeldhauser ist überzeugter Naturschützer und beteiligt sich daher an den Freitagsdemonstrationen.

Schon seit der Grundschule interessiert sich Lars, der seit kurzem in die 6a der Realschule im Hochdahl geht, für die Natur. „In der Ogata, die ich an der Sechseckschule besucht habe, war ich in der Wald AG“, erzählt der Schüler. Dort hätten sie unter anderem eine Hütte und ein Tipi im Wäldchen gegenüber der Schule gebaut.

Lars hat sich über Umweltthemen und was sonst noch so in der Welt vor sich geht über die Kinder-Nachrichten von „Logo“ informiert. Dort habe er auch das erste Mal von der Bewegung „Fridays for Future“ erfahren und sich näher damit befasst, wofür seine Altersgenossen auf die Straße gehen. „An Greta Thunberg finde ich toll, dass sie sich so konsequent einsetzt“, sagt er. Das trifft auch auf ihn zu: Bei der „Offenen Bürgersprechstunde“ in Unterfeldhaus am Donnerstag habe er darauf aufmerksam gemacht, dass sich auf den Wiesen zwischen Erkrath und Unterfeldhaus Herkulesstauden unkontrolliert ausbreiten. Das wollte ich dem Bürgermeister selbst sagen, denn bisher habe das Grünflächenamt auf Anrufe nicht reagiert.