Landwirt fährt über Weltkriegsbombe „Ich habe wohl ziemlich viel Glück gehabt“

Cedric Gumpertz arbeitet schon wieder, ziemlich unbeirrt sogar. Dabei hätte sein Job ihn zu Beginn der Woche im schlimmsten Fall das Leben kosten können. Der 28-Jährige ist der Landwirt, der am Montag bei Arbeiten auf einem Feld in Alt-Erkrath mit einem Trecker eine Weltkriegsbombe überfahren und dabei eine kleine Explosion ausgelöst hat. Er blieb unverletzt, reagierte besonnen, hatte glücklicherweise einen Frontlader mit Schaufel am Traktor und konnte das Feuer mit Erde ersticken. Da dachte er noch, er habe lediglich „eine Gaspulle“ erwischt, wie man sie vom Camping her kennt.