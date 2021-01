Diskussion in Erkrath : „Was sich die EU leistet, ist ein Hammer“

Erkrath Landrat Thomas Hendele schimpfte beim digitalen Neujahrsempfang der CDU Erkrath über Engpässe bei der Impfstoff-Lieferung. Es sei ein Fehler gewesen, den Kassenärztlichen Vereinigungen die Organisation zu übertragen.

„Alle Maßnahmen werden getroffen, um Menschen zu schützen und Leben zu retten“, so der Landtagsabgeordnete. Von Versagen bei der Impf-Offensive wollte Untrieser nicht sprechen: „Es gibt bereits drei zugelassene Impfstoffe und ich würde sagen, dass das Glas zu zwei Dritteln voll ist“. Thomas Hendele war anderer Ansicht: „Was sich die EU da geleistet hat, ist ein Hammer“, sagte der Landrat. „Tatsache ist, dass wir den Impfstoff nicht haben. Die Organisation den Kassenärztlichen Vereinigungen zu übertragen, war ein Fehler“. Der Landrat kennt die Lage im Kreis Mettmann und weiß, dass auch hier bereits Bürger gegen die Corona-Maßnahmen auf die Straße gehen. „Wir dürfen die Menschen nicht verlieren. Am 15. Februar müssen Schulen und Kitas wieder öffnen. Es wäre besser, die Risikogruppen zu schützen, statt die ganze Wirtschaft vor die Wand zu fahren“. Dem stimme auch Bürgermeister Christoph Schultz zu: „Grundrechte sind keine Geschenke der Regierung. Dass Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier laut überlegt, den Lockdown auch bei Inzidenzen unter 50 fortzusetzen, halte ich für brandgefährlich“.

Die Region Rhein-Ruhr bewerbe sich für die Olympischen Spiele 2032, was eine große Chance sei: „Wir haben die Möglichkeit, auf so viel Geld für bessere Mobilität zuzugreifen, wie nie zuvor“. Ob er gerne Ministerpräsident würde, falls Armin Laschet nach Berlin geht, ließ er offen. „Ich werde in diesem Jahr Vater, das ist sowieso das Größte“, so Wüst (45).