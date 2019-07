Angeklagter soll auch in Mettmann und Wülfrath aktiv gewesen sein : Landgericht verhandelt mehrere Einbrüche

Das Landgericht Wuppertal hat mehrere Verhandlungstage angesetzt. Foto: dpa/Volker Hartmann

Mettmann/Wülfrath Auf der Anklagebank sitzt ein 27-Jähriger, der auch in Mettmann und Wülfrath Beute gemacht haben soll.

Ob es das alte Weihnachtslied „Macht hoch die Tür …“ gewesen ist, das einen 27-jährigen Südosteuropäer ausgerechnet am Tag vor Heiligabend 2016 am Kirchendeller Weg in Mettmann ein Küchenfenster aufhebeln ließ? Das steht zu bezweifeln – war doch der professionelle Einbruch an dieser Stelle nur einer von vielen, wegen derer der Mann nun beim Wuppertaler Landgericht auf der Anklagebank sitzt. Ein Bargeldbetrag von 1600 Euro und ein teurer Laptop gehörten zur Beute. Hinzu kam der Schaden durch den Aufbruch in Höhe von mehreren hundert Euro.

Ähnlich war der Angeklagte in der Weihnachtszeit auf der Mettmanner Straße in Wülfrath vorgegangen: Schnelles Aufhebeln der Terassentür und im Nu waren Schmuck und 2000 Euro Bargeld verschwunden – zurück blieb auch hier die zerstörte Tür. Bei einem weiteren Einbruch in Mettmann muss der eigentliche Tatort selbst noch geklärt werden. Laut Anklage soll es am Altenbruch gewesen sein – das ist aber wohl die Wohnadresse des Geschädigten und der Einbruch hätte an anderer Stelle in dem Viertel stattfinden sollen. Dort wurde der Angeklagte gestört und flüchtete.

Bei einem Einbruchsversuch in Bochum, auch im Dezember 2016, hatten Zeugen im Dunkeln zwei Männer weglaufen sehen. Die Beteiligung daran bestritt der ansonsten geständige Angeklagte – das könne auf ihn nicht zutreffen. Er sei immer nur alleine „auf Tour“ gewesen, an Bochum habe er auch keine Erinnerung. Dumm nur, dass sich seine DNA-Spuren am Tatort fanden. Oder sollten andere mit seinen Handschuhen dort gewütet haben?

Besonders einfach machten es ihm am 3. Januar 2017 die Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Dorsten, bei dem er in mehreren Etagen Beute im Wert von rund 7000 Euro zusammenraffen konnte. Die Bewohner hatten die Etagentüren nicht abgeschlossen, die Schlüssel steckten von außen.

Gefasst worden war er nie inflagranti, die Zuordnung kam nur über die DNA-Spuren an allen Tatorten zustande. Die waren bekannt, da es schon eine längere Historie gibt. In Heilbronn war er wegen seiner Beteiligung an gewerbsmäßigem Bandendiebstahl zu zwei Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt worden. Diese Strafe sitzt er zurzeit in der JVA Stammheim ab.

Bereits zuvor war ein Asylantrag des aus Serbien stammenden Angeklagten abgelehnt worden – die Ausweisung ist bereits rechtskräftig. Eine Arbeitserlaubnis hatte er ebenfalls nicht.

Ob er nun wirklich alleine unterwegs war, wird das Gericht noch klären müssen. Es gibt kaum Zeugen und Beweise – wenn man die DNA-Spuren mal außen vor lässt, die auch mit anderen vermischt waren. Unklar ist auch, wie der Angeklagte – wohnhaft mit seiner Familie in Dorsten und mit Sozialleistungen unterstützt – von dort zu den Tatorten gelangt sein soll.