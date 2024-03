Verkehr in Erkrath Sperrung auf der Schimmelbuschstraße

Baumaßnahmen an der Milrather Straße in Haan haben Auswirkungen bis zu einem Teilbereich der L 357 an der Schimmelbuschstraße in Erkrath. Weil parallel die Stadt Erkrath einen Abschnitt der Hauptstraße saniert, ist zunächst von Mittwoch, 20. März, bis Samstag, 23. März, die Hauptstraße nördlich der Kreuzung mit der Schimmelbuschstraße an der L 357 voll gesperrt. Auf der L 357 steht den Verkehrsteilnehmenden jeweils nur eine Fahrspur in jede Fahrtrichtung zur Verfügung und das Abbiegen in die Hauptstraße ist nicht möglich.