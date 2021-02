Kostenpflichtiger Inhalt: Kreative Stadt : Kunsthaus Erkrath auf neuen Ausstellungswegen

Den Auftakt der Reihe gestaltet Roswitha Müller-Krüger. Foto: "Köhlen, Stephan (teph)"/Köhlen, Stephan (teph)

Erkrath Weil im Domizil an der Dorfstraße derzeit Corona-bedingt nichts geht, weichen die Kreativen jetzt in eine Bankfiliale an der Bahnstraße aus – nicht nur vorübergehend.