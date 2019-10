Kunst in Düsseldorf : 16 offene Ateliers bei der Kunstmeile

Unterbach Die Unterbacher Künstlergruppe „Unart“ lädt für den 5. und 6. Oktober ein.

Überall stehen große Leinwände, größtenteils mit abstrakten Motiven. „Für die Kunstmeile überlegen wir noch, was wir ausstellen“, sagt Ruth Kühn-Löwe. Das Atelier des Künstlerpaares wird einer von 16 Kunstpunkten sein, zu dem Besucher am ersten Oktoberwochenende eingeladen sind. „Bei uns werden noch zwei Essener Künstler ihre Bildhauerarbeiten präsentieren und eine Designerin ihren Schmuck. Je größer die Vielfalt, desto mehr Menschen kommen zu uns. Wir hier an der Flachskampstraße sind ein wenig weiter entfernt von den anderen Ausstellungsorten“, sagt Kühn. Viele Künstler präsentieren ihre Werke rund um die Gerresheimer Landstraße, in der Bücherei, in Arztpraxen, Blumenläden, bei der Awo, oder in der Kirche – so wie Dagmar Branca. „Ich stelle mit drei Kollegen in der Paul- Gerhardt-Kirche aus“, sagt die Vorstandsvorsitzende der Kulturinitiative Unterbach. „Das Schöne ist, dass wir eine große Vielfalt zeigen können. Ich persönlich male, aber wir bieten auch Fotografie, Schmuck, digitale Medien und Skulpturen zum Betrachten, aber auch zum Kauf an.“