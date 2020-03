Wegen Corona : Kultur im Netz für Stubenhocker: Plattform sammelt Angebote

(hup) Konzert? Kino? Ausstellungsbesuch? Davon können wir derzeit nur träumen. Gegen die drohende kulturelle Aushungerung wächst allerdings etwas – eine Plattform im Internet, die Angebote aus der Region bündelt und dafür noch auf der Suche nach neuen Beiträgen ist.

Unter der Adresse www.neanderticket.de/corona soll eine Liste mit „Kultur für Daheimgebliebene“ fortgeschrieben werden. Dahinter steht die Veranstaltungsplattform NeanderTicket.de, die sich mit dieser Aktion „für das Überleben des vielfältigen Kulturangebots in der Region einsetzen“ möchte, wie Geschäftsführer Marcel Sebastian erläutert.

Im Abschnitt „Kultur-Lieferdienste aus der Region“ sind beispielsweise Buchhandlungen und Musikgeschäfte aufgeführt, die derzeit zwar nicht mehr öffnen dürfen, ihre Kunden aber noch am Telefon beraten und Bestelltes gratis nach Hause liefern. Und Bibliotheken bieten die kostenlose Nutzung von eBooks, Video- und Audio-Angeboten an.

So beeinflusst Corona die Arbeit von SKFM und Frauenhäusern

Soziale Hilfe in Zeiten von Corona

Soziale Hilfe in Zeiten von Corona : So beeinflusst Corona die Arbeit von SKFM und Frauenhäusern

Corona in Düsseldorf

Corona in Düsseldorf : Lokale Händler werben gemeinsam für ihre Angebote

Spargelernte läuft an – trotz Corona-Virus

So gehen die Bauern der Region mit der Corona-Krise um

So gehen die Bauern der Region mit der Corona-Krise um : Spargelernte läuft an – trotz Corona-Virus

Zurzeit ist der Kreis Mettmann auf dieser Plattform noch sehr übersichtlich vertreten, aber das kann sich täglich ändern. Wer etwas beisteuern möchte, meldet sich per Mail an redaktion@bergisch-live.de. Wichtig bei vielen Angeboten: Es geht den Künstlern darum, trotz der Krise weiter zu arbeiten. Es wird improvisiert, es wird aber auch um Unterstützung gebeten.

„Vieles, was vor der Krise selbstverständlich war, wird durch die aktuellen Umstände in Frage gestellt. Deshalb finden sich in der Liste auch Theater, die Stuhlpatenschaften anbieten, und Musiker, die Eintrittskarten für das erste Konzert nach Corona verkaufen“, erläutert Marcel Sebastian.