Bilanz nach 13 Jahren : Künstlergruppe vermisst Rückhalt in der Stadt

Erkrath Es gebe in der Erkrath zu wenig Wertschätzung und zu wenig ideelle und auch finanzielle Unterstützung, beklagt die Vereinigung „Neanderart Group“.

Startpunkt der „Art in the Park“ ist das Zeitfeld/Uhrenfeld am Parkeingang Auf´m Hennekamp. Künstler, die noch teilnehmen wollen, können sich per E-Mail an bookwoodart@gmx.de anmelden.

Ralf Buchholz, der zu diesem Zeitpunkt bereits von Erkrath ins niederrheinische Straelen verzogen war, hatte sich diesen Schritt „reiflich überlegt“. Ihm sei zu diesem Zeitpunkt „die geringe Wertschätzung unserer Aktivitäten in Sachen Kunst und Kultur in Erkrath“ bewusst geworden, schreibt er in einer Mitteilung an die Redaktion. Dies bedeutet allerdings nicht, dass nun auch die Neanderart Group aufgelöst wird, die in den vergangenen Jahren beispielsweise eine Reihe von Graffiti-Projekten im öffentlichen Raum in Erkrath realisiert hat, um abseitige Ecken der Stadt zu verschönern. „Fakt ist, die Gruppe ist da, bleibt da und macht weiter. Der Terminkalender für 2023 ist bereits gut gefüllt und der überwiegende Teil der Mitglieder wird auch weiterhin in der Künstlervereinigung bleiben“, unterstreicht Buchholz. Bedauerlich sei, „dass Erkrath es in den vergangenen 13 Jahren nicht geschafft hat, Perspektiven für uns zu schaffen, um weiterhin Ausstellungen und spannende Events vor Ort organisieren zu können“. Räume für Kunst stünden nicht zur Verfügung, Leerstand in der Stadt bliebe offenbar lieber leer und außergewöhnliche, interessante Ausstellungsorte blieben für Kunst verschlossen. Und die „Quickart“ im Foyer der Stadthalle, die kleine Ausstellung ergänzend zu Kultur und Kabarett, sei zuletzt nur noch peinlich gewesen. „Es kam sogar vor, dass sich Leute an den Tisch setzten, auf dem die Kunst aufgebaut war, und die Sachen wegschoben, um ihr Bier oder ihr Glas Wein dort abzustellen“, berichtet Ralf Buchholz.