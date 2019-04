Erkrath : Künstler singen von Krieg und Frieden

ERKRATH Einen beeindruckenden Abend lieferte das literarische Konzert zum Thema Hoffnung rund 250 Zuhörern am Samstag im Bürgerhaus Hochdahl.

Rund 250 Zuhörer waren gekommen und erlebten im Bürgerhaus am Samstagabend einen für sei beeindruckenden Abend. „Seit gut 20 Minuten wissen sie, dass Claudia Birkheuer nicht nur Malerin und Schriftstellerin ist, sondern auch Talent als Sängerin hat”, leitete Dieter Thelen vom Freundeskreis für Flüchtlinge seine Dankesrede an die drei Künstler ein, die den Abend gestalteten.

Der Freundeskreis plant ein weiteres Projekt mit Samer Al Nadjjar: Der Student soll an Erkrather Schulen von seinen Erlebnissen in Syrien und von seinem Leben in Deutschland berichten.

Claudia Birkheuer öffnet ihr Atelier an der Bruchhauser Straße 1 beim Trillser Straßenfest am 24. und 25. August.

Das Thema des Abends, „Bild der Hoffnung – ein literarisches Konzert”, setzte das Künstler-Trio mit so viel Herzblut um, dass es zum Schluss anhaltenden Applaus gab. Auch Claudia Birkheuers großformatigem Gemälde, das sie nach einer Erzählung ihrer Mutter malte, kam eine entscheidende Bedeutung zu. Die Mutter war noch dabei, als nach dem verheerenden Bombenangriff auf Düsseldorf am 12. Juni 1944 ein Klavierspieler mitten in den Trümmern für Menschen Musik machte, die den Luftschutzkeller gerade verlassen hatten. „Viele Flüchtlinge, die das Bild in unserer Begegnungsstätte hängen sehen, glauben, es stelle Damaskus oder in Alleppo dar”, berichtete Thelen. Das Bild stehe somit für die Hoffnung, dass auch aus ihrer zerstörten Heimat wieder blühende Städte werden können.