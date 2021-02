Erkrath : Kripo ermittelt nach Brand in Unterfeldhaus

Erkrath Gegen 7.15 Uhr war die Feuerwehr am Samstag (20. Februar) zur Matthias-Claudius-Straße gerufen worden, einem Passant war Rauch in dem Gebäude aufgefallen. Im Inneren brannten mehrere Möbelstücke und Einrichtungsgegenstände.

(RP) Sind in Erkrath wieder Feuerteufel unterwegs? Dass will die Kriminalpolizei jetzt nach einem Brand im ehemaligen Gemeindezentrum Unterfeldhaus herausfinden. Gegen 7.15 Uhr war die Feuerwehr am Samstag zur Matthias-Claudius-Straße gerufen worden, einem Passant war Rauch in dem Gebäude aufgefallen. Da es verschlossen war, mussten mehrere Zugänge gewaltsam geöffnet werden. Im Inneren brannten aus noch ungeklärten Gründen mehrere Möbelstücke und Einrichtungsgegenstände. Der Brand konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden. Die Kripo ermittelt.