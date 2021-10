Kriminalität in Erkrath : Gestohlenes Auto via App in Köln wiedergefunden

Das in Erkrath gestohlene Auto fand die Polizei noch am selben Abend in Köln wieder. Foto: dpa/Patrick Seeger

Erkrath () Im Kampf gegen Autodiebe hat sich moderne Technik durchgesetzt. Am Mittwochabend, 19 Uhr, wurde vor dem Neanderbad in Erkrath ein Ford Mondeo gestohlen. Noch am selben Abend stellte die Polizei das Fahrzeug in einem Kölner Wohngebiet sicher.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Dirk Neubauer

Denn im Fahrzeug war ein GPS-Ortungsgerät verbaut, über das der Besitzer jederzeit die Position feststellen kann.

So schildert es die Polizei: Am Mittwoch gegen 19 Uhr stellte ein 22-jähriger Erkrather sein Fahrzeug beim Schwimmbad ab. Gegen 20.30 Uhr habe er festgestellt, dass sein Spind aufgebrochen war. Kleidung, Portemonnaie und Schlüssel waren gestohlen. Bad-Angestellte fanden einen Teil davon in der Sammelumkleide wieder. Wertsachen und Autoschlüssel blieben verschwunden.

Vor dem Schwimmbad stellte der 22-Jährige fest, dass auch der Ford Mondeo gestohlen worden war. Der Erkrather informierte die Polizei sowie den Halter der grauen Kombilimousine mit Tübinger Städtekennung (TÜ-). Über eine App auf seinem Smartphone konnte er den aktuellen Standort des Fahrzeuges feststellen. Noch im Laufe des Abends stellte die Polizei das Fahrzeug in einem Wohngebiet in Köln sicher. Es war dort abgeschlossen geparkt.