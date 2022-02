Kriminalität im Kreis Mettmann : Zahl der Motorraddiebstähle steigt

Ein stabiles Motorradschloss kostet um die 300 Euro. Ob dieses allerdings hilft, ist fraglich. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Erkrath Aktuell verschwinden vermehrt Maschinen aus Sammelgaragen. Die Polizei hofft auf Zeugen und gibt Tipps zur Sicherung. Händler sind jedoch skeptisch, was die Sicherung in Tiefgaragen angeht.

Von Heike Schoog und Christiane Bours

Sie schlagen in Erkrath zu, aber auch in allen anderen Städten des Kreises Mettmann. Die Zahl der Motorraddiebstähle steigt immer weiter an. Zuletzt verschwand aus der Sammeltiefgarage eines Mehrfamilienhauses an der Winckelmannstraße eine Suzuki GSX- R1000. Der Zeitwert der 17 Jahre alten Suzuki wird auf 4000 Euro geschätzt. Letztmalig gesehen hatte der Fahrer das Motorrad am 14. Januar. Die Polizei geht davon aus, dass das Motorrad in einen Transporter geladen und von den Tätern nicht zur Flucht benutzt worden ist. Das Krad wurde zur internationalen Fahndung ausgeschrieben. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 02104 9480-6450 zu melden.

Bereits in der Nacht von Sonntag, 9., bis zum Montagmorgen, 10. Januar, sind aus einer Tiefgarage, an der Willbecker Straße 79 in Hochdahl zwei dort geparkte schwere Motorräder gestohlen worden. Die Maschinen waren laut Polizi abgeschlossen. Seitdem fehlt jede Spur von einer schwarzen Kawasaki Z1000/ABS mit dem amtlichen Kennzeichen ME-JB 30 sowie einer roten Honda CBR1000RA mit dem amtlichen Kennzeichen ME-DW96.

Info Händler skeptisch bei Sammelgaragen Statistik In der Polizeistatistik der Kreisbehörde Mettmann fallen Motorräder und auch kleine Roller unter die Rubrik „motorisiere Zweiräder“. Das werde nicht unterschieden, heißt es dort. 2021 Insgesamt weist die Statistik für das Jahr 2021 94 Diebstähle in dieser Kategorie aus. Händler Lokale Anbieter von Motorrädern sind skeptisch, was die Sicherheit in Tiefgaragen angeht. Sie böten eher Dieben Schutz.

Der Zeitwert der knapp zehn Jahre alten Kawasaki wird mit 7000 Euro, der Zeitwert der siebeneinhalb Jahre alten Honda, die nur etwa 7300 Kilometer auf dem Tacho hatte, wird mit 8000 Euro angegeben. Auch in diesem Fall bittet die Polizei in Erkrath um Hinweise unter Telefon 02104-94806450.

Diese beiden Fälle sind Teil einer ganzen Reihe von Motorraddiebstählen im Kreis Mettmann. Motorraddiebstähle haben also gerade wieder Hochkonjunktur. Warum das so ist? „Weil sie jetzt in den Garagen stehen und gar nicht oder sehr wenig genutzt werden“, sagt Polizeisprecher Ulrich Löhe. Meist seien sie nicht angemeldet. Der Besitzer schaue in der Regel nicht ständig nach, ob sein Gefährt noch in der Garage steht. Und plötzlich ist es dann weg.

Die Liste allein in diesem Jahr ist lang. Bereits in der vergangenen Woche sind im Kreisgebiet mehrere Motorräder verschwunden. „Vielleicht hat ein Nachbar gesehen, wie ein Kleintransporter, der dort nicht hingehört, in eine Tiefgarage gefahren ist. Oder einen Menschen bemerkt, den er dort zuvor noch nicht gesehen hat“, beschreibt Löhe die Hoffnung der Polizei. Er geht nicht davon aus, dass die motorisierten Zweiräder über die Grenze verschwinden. Möglicherweise würden sie sehr schnell zerlegt und später als Ersatzteile an „geschickte Schrauber“ verkauft. Vereinzelt würden gestohlene Motorräder auch gefunden, etwa wenn bei Lkw-Kontrollen plötzlich drei oder vier schwere Maschinen im Laderaum standen.

Von einer Saison für Motorraddiebe will Löhe nicht sprechen. „Diebstähle gibt es übers ganze Jahr“, sagt er. Aktuell seien die Motorräder einfach schlecht überwacht. Nur wenige hätten eigene Garagen dafür. Er rät Motorradfahrern, in Sicherheit zu investieren – in gute Schlösser, gegebenenfalls in einen GPS-Tracker oder eine Alarmanlage. Ein gutes Schloss koste um die 300 Euro. Die Alarmanlage gebe es teils schon beim Kauf für einen Aufpreis von wenigen Hundert Euro. Beim Verkauf einer Maschine sollte der Verkäufer keinesfalls den genauen Standort angeben. Zu einer Besichtigung rät er, sich auf neutralem Boden zu treffen. Darüber hinaus setzt Löhe auf soziale Kontrolle und darauf, dass Nutzer, die eine Tiefgarage verlassen, diese auch wieder abschließen.

Für Markus Mauer, Inhaber des Motorradgeschäfts Classic Bikes in Langenfeld, gehören Tiefgaragen zu den schlechtesten Plätzen, um ein Motorrad sicher zu parken. „Meist sind die Garagen zugänglich“, sagt er. Außerdem könnten die Diebe dort ungestört arbeiten. „Die sind inzwischen so professionell, dass sie auch starke Schlösser mit der Flex schnell knacken können“, sagt er.