Erkrath : Kriegsgräberfürsorge sammelt wieder

Erkrath Im Rathaus an der Bahnstraße und in der Bavier-Apotheke steht jeweils eine Spendenbüchse bereit.

(RP) Bürgermeister Christoph Schultz unterstützt auch in diesem Jahr die jährliche Sammlung des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge in Erkrath. Vom 31. Oktober bis zum 17. November können Interessierte ihre Spende wieder direkt im Rathaus an der Bahnstraße 16 in die Sammelbüchse des VDK abgeben. Ansprechpartner vor Ort in Zimmer 123 oder telefonisch unter 0211 2407-1002 ist Christian Knippschild. In diesem Jahr gibt es noch einen weiteren Abgabeort: Erstmals wird in der Bavier-Apotheke an der Bavierstraße 1 in Alt-Erkrath eine Sammeldose zu finden sein.