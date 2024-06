Wichtiges Ehrenamt im Kreis Mettmann Verein sucht Ehrenamtler für eine Vormundschaft

Zur Einführung dieses Angebotes gibt es am kommenden Mittwoch, 12. Juni, eine erste Informationsveranstaltung. Sie findet um 17 Uhr im Frankenheim Saal im Kaiserhof an der Bahnstraße 4 in Erkrath statt. Jene, die an diesem besonderen Ehrenamt interessiert sind, erhalten bei der Veranstaltung eine kurze Einführung in das Ehrenamt und die damit verbundenen Aufgaben. Die Teilnahme ist kostenlos. Eine vorherige Anmeldung zum Infoabend ist nicht notwendig.