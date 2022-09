Polizei im Kreis Mettmann : Rotlichtkontrolle in drei sogenannten Sauna-Clubs

Symbolbild: Die Polizei kontrollierte in der Nacht von Freitag auf Samstag drei sogenannte Sauna-Clubs. Foto: dpa/Bernd Thissen

Mettmann Großeinsatz in der Nacht von Freitag auf Samstag im Rotlicht-Milieu: In Erkrath, Ratingen und Velbert kontrolliert Polizei, Ordnungsamt, Ausländerbehörde und Steuerfahndung drei Sauna-Clubs.

Blaulicht inspiziert Rotlicht: In Erkrath, Ratingen und Velbert kontrollierte die Polizei in der Nacht von Freitag auf Samstag drei sogenannte Sauna-Clubs. Man habe Amtshilfe für das Ordnungsamt und das Ausländeramt des Kreises geleistet. Beteiligt waren zudem mehrere Spezialisten der Steuerfahndung Wuppertal beteiligt.

Zwischen 21 Uhr und 2 Uhr klingelten die Einsatzkräfte an den drei Etablissements. In einem Sauna-Club an der Heinrich-Hertz-Straße in Erkrath trafen die Beamten laut der Polizeiinformation 50 Prostituierte und rund zehn Angestellte an. Alle Personen seien polizeilich, ordnungs- und ausländerrechtlich überprüft worden. Dabei fanden die Ermittler eine geringe Menge Droge. Dies ziehe eine Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz nach sich. Zudem wurden zwei Aufenthaltsermittlungen durchgeführt. Mitarbeiter des Kreisordnungsamtes schrieben anschließend eine Ordnungswidrigkeiten-Anzeige.

In einem Sauna-Club an der Harkortstraße in Velbert kontrollierten die Einsatzkräfte 20 Prostituierte und rund zehn Angestellte. Durch die Polizei wurde auch hier eine Aufenthaltsermittlung durchgeführt.

Weitere 40 Prostituierte und zwölf Angestellte seien in einem Etablissement an der Robert-Zapp-Straße in Ratingen angetroffen und überprüft worden. Da eine Frau aus Südosteuropa keine Ausweispapiere bei sich hatte, wurde sie intensiver überprüft. Dabei habe sich im weiteren Verlauf der Kontrolle der Verdacht des illegalen Aufenthalts erhärtet. Das Ausländeramt führte eine weitere Überprüfung durch. Die Frau wurde in Gewahrsam genommen. Laut Polizei hätten sich die Gäste der Betriebe kooperativ verhalten: „Es ergaben sich keine Anhaltspunkte für Kontrollen.“

