Johanniter im Kreis Mettmann Der 11. Februar ist Tag des Notrufs

Die 112 ist jedoch nur ein Teil der Ersten Hilfe. Besonders bei einer Bewusstlosigkeit oder einem Atemstillstand kommt es darauf an, nicht nur frühzeitig den Rettungsdienst zu rufen, um eine schnelle notfallmedizinische Versorgung zu gewährleisten. Auch die wichtigsten Erste-Hilfe-Maßnahmen sollte jeder kennen und anwenden können. Man lernt sie am besten in Kursen, die Hilfsorganisationen regelmäßig anbieten, auch zur Auffrischung (am besten alle zwei Jahre). Informationen zu Erste-Hilfe-Kursen im Regionalverband Bergisches Land gibt es unter www.johanniter.de/az-bergischesland. Dort können Kurse auch online gebucht werden.