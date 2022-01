Verkehr im Kreis Mettmann : Baum- und Gehölzschnitt sorgen für Sperrungen an A46

Im Bereich der Autobahnen A3/A46 kommt es ab Montag zu Sperrungen wegen Gehölzschnitt. Foto: Straßen NRW

Kreis Mettmann Im Bereich des Autobahnkreuzes Hilden und der Abfahrt Hilden an der Autobahn 46 in Fahrtrichtung Düsseldorf werden am Montag, 17., und Dienstag 18. Januar die Gehölze geschnitten. Dadurch komme es zu Sperrungen und Umleitungen, teilt die Autobahngesellschaft des Bundes mit.

Am Montag, 17. Januar, können Verkehrsteilnehmer demnach zwischen 9 und 13 Uhr von der Autobahn A46 nicht an der Anschlussstelle Hilden abfahren. Ein Umleitung über das Autobahnkreuz Hilden sei mit dem Roten Punkt ausgeschildert, heißt es in der Mitteilung.

Am Dienstag, 18. Januar, sei zwischen 9 und 13 Uhr der direkte Weg von der Autobahn A3 aus Köln kommend auf die Autobahn A46 in Fahrtrichtung Wuppertal gesperrt. Auch hier können Verkehrsteilnehmer der mit Roten Punkten ausgeschilderten Umleitung folgen.

Mit Blick auf das wachsende Umweltbewusstsein heißt es in der Mitteilung der Autobahngesellschaft: Bei der Pflege der Gehölze an Autobahnen habe die Verkehrssicherheit jeweils oberste Priorität. Manchmal sei es deshalb erforderlich, auch scheinbar gesunde Bäume zu entfernen. Manchmal reiche ein fachgerechter Rückschnitt aus.

Die trockenen und heißen Sommer der zurückliegenden Jahre hätten das Erkranken und Absterben der Bäume beschleunigt. Durch das Fällen nicht mehr standsicherer Bäume und den Rückschnitt würden die noch gesunden Bäume gefördert und könnten sich weiterentwickeln. Dabei betonten die Straßenwärter, dass sie mit Augenmaus vorgehen. So blieben bei entfernten Bäumen die Wurzelstöcke in den Böden und könnten demnach bei der nächsten Wachstumsperiode wieder austreiben.

(dne)