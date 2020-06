Chirurgische Praxis : Krankenhaus übernimmt Patientenversorgung in Erkrath

Erkrath Die chirurgische Versorgung der Patienten in Erkrath soll weitergeführt werden. Daher sollen Chef- und Oberärzte vom EVK Sprechstunden anbieten, wenn sich Thomas Kirchhoff aus Altersgründen zurückzieht.

Bei der Prokuristin und künftigen Geschäftsführerin des EVK Jessica Llerandi Pulido stieß er dabei auf offene Ohren. Sie betont, wie ausgesprochen gut die bisherige Zusammenarbeit war. Folgerichtig ist die chirurgische Praxis in Erkrath nun seit dem 1. April eine Zweigpraxis des MVZ. Für die Patienten wird sich vorerst nichts ändern. Thomas Kirchhoff wird für ein weiteres Jahr zusammen mit seiner Kollegin Stefanie Wagener die Praxis führen. Im nächsten Jahr wird er dann nach und nach seine Stunden reduzieren. Das EVK sucht nun einen neuen Kollegen, der in seine Fußstapfen tritt und im nächsten Jahr schrittweise in die Praxis einsteigen wird. „Wichtig ist, dass es jemand ist, der an der ambulanten Versorgung Spaß hat und das nötige Engagement mitbringt“, betont Llerandi Pulido.