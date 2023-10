Pflege und Schönheit in Erkrath Kosmetika selbst anrühren lernen

(RP) Am Donnerstag, 19. Oktober, können junge und ältere Teilnehmer von 16 bis 18 Uhr in der Bücherei im Kaiserhof lernen, wie man Kosmetika selber herstellen kann. Deodorants, Gesichtsmasken, Badetabs oder auch Badesalz lassen sich mit wenig Aufwand fertigen – und dann weiß man auch genau, was drin steckt. Katrin Kepka vom Naturschutzzentrum Bruchhausen teilt in dem zweistündigen Workshop ihr Wissen und freut sich auf Interessierte aller Altersklassen. Die Teilnehmenden werden gebeten, drei leere Glasbehälter, jeweils mit einer Füllmenge von 500 Milliliter und, wenn vorhanden, eine leere Sprühflasche mitzubringen. Die Teilnahme ist kostenlos, für gestelltes Material wird eine Pauschale von zwei Euro eingesammelt. Anmeldung entweder per E-Mail an stadtbuecherei@erkrath.de oder unter Telefon 0211 2407-4015. Der Workshop findet im Makerspace der Bücherei statt, einem kleinen separaten Raum, der stundenweise reserviert werden kann – zum ungestörten Lernen oder Arbeiten, für Meetings, zum Basteln oder Werken. Voraussetzung ist ein gültiger Büchereiausweis.